Nella serata di sabato, un uomo di 27 anni è stato tratto in arresto in via Matteotti, dopo aver tentato di compiere un furto in un negozio. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che l'episodio si concretizzasse, assicurando l'autore alla giustizia. L'episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati nella zona.

Un uomo di 27 anni è stato arrestato in flagranza nella serata di sabato in via Matteotti, dopo aver tentato un furto in un esercizio commerciale. L’intervento tempestivo delle Volanti e degli agenti del commissariato Due Torri San Francesco ha permesso di bloccarlo quando ancora aveva con se la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Tentato furto in via Matteotti: 27enne arrestato in flagranza

