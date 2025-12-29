Tentato furto a un bancomat in via Marco Emilio Lepido | furgone sequestrato

Nella notte, in via Marco Emilio Lepido, si è verificato un tentativo di furto presso un bancomat. La polizia, intervenuta intorno alle 2.30 in seguito a una segnalazione di chiodi sulla strada, ha sequestrato un furgone sospetto. L'intervento ha permesso di bloccare l'azione criminale e di avviare le indagini per identificare i responsabili.

Un tentativo di furto nella notte in via Marco Emilio Lepido, dove intorno alle 2.30 sono scattati i controlli della polizia dopo la segnalazione di chiodi sparsi sulla carreggiata. L'intervento tempestivo delle Volanti ha impedito che i malintenzionati portassero a termine il colpo: i bancomat.

