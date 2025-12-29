Tenta il furto in un negozio strappando i codici a barre dei prodotti 40enne scoperta e denunciata

Una donna di 40 anni è stata scoperta e denunciata dopo aver tentato di rubare alcuni prodotti da un negozio di Montegiorgio. Aveva strappato i codici a barre dai prodotti nel tentativo di eludere i sistemi di sicurezza, ma è stata intercettata prima di uscire. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli efficaci e della vigilanza nei punti vendita.

