Tenta il furto in un negozio strappando i codici a barre dei prodotti 40enne scoperta e denunciata
Una donna di 40 anni è stata scoperta e denunciata dopo aver tentato di rubare alcuni prodotti da un negozio di Montegiorgio. Aveva strappato i codici a barre dai prodotti nel tentativo di eludere i sistemi di sicurezza, ma è stata intercettata prima di uscire. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli efficaci e della vigilanza nei punti vendita.
MONTEGIORGIO – Aveva sottratto alcuni prodotti dagli scaffali, venendo però scoperta al momento di uscire. I carabinieri di Montottone sono intervenuti presso un esercizio commerciale a Montegiorgio, dove hanno denunciato in stato di libertà una 40enne residente a Jesi.La donna, all’interno del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Nascondeva i prodotti rubati in un body modificato ad hoc, giovane ladra scoperta e denunciata
Leggi anche: Nascondeva i prodotti rubati in un body modificato ad hoc, giovane ladra scoperta e denunciata
Tenta il furto in un negozio a Montegiorgio, denunciata una donna - A Falerone invece i militari hanno denunciato un uomo già soggetto a divieto di presenza ... cronachefermane.it
Tenta di rubare in un negozio di notte: nei guai un 42enne colto in flagranza - E' accaduto un paio di notti fa a Cugliate Fabiasco: i Carabinieri di Ponte Tresa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 42 anni, già noto alle Forze ... settenews.it
Tenta un furto in un negozio di Cugliate, 42enne colto sul fatto e arrestato - Nella nottata di martedì 23 dicembre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino e della Stazione Carabinieri di Lavena Ponte Tresa hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne italiano ... luinonotizie.it
Prison française : ce que personne ne montre !
Tentato furto nella sera di Natale agli Spedali Civili di Brescia dove gli agenti del Commissariato “Carmine” hanno arrestato un bresciano di 29 anni, residente in città e con numerosi precedenti penali e di polizia #ambulanza #Brescia #bresciano #furto #ospe - facebook.com facebook
Tenta un furto in un negozio di Cugliate, 42enne colto sul fatto e arrestato x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.