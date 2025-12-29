Tensioni nello Stretto di Taiwan | la Cina lancia un avvertimento alle potenze straniere

La Cina ha avviato esercitazioni militari con munizioni reali nello Stretto di Taiwan, inviando un messaggio alle potenze straniere che sostengono l’isola. Le manovre rappresentano un avvertimento sulla tensione crescente nella regione e sul ruolo delle forze esterne nel conflitto. Questo episodio evidenzia l’importanza di monitorare gli sviluppi geopolitici nell’area e le risposte internazionali alle dinamiche in corso.

Esercitazioni militari e messaggio politico. La Cina ha inviato un chiaro segnale alle "forze esterne" che sostengono Taiwan, avviando esercitazioni militari con munizioni reali attorno all'isola. Le manovre simulano un blocco dei principali porti taiwanesi, una mossa che contribuisce ad alzare ulteriormente il livello di tensione nello Stretto di Taiwan, già segnato da rapporti delicati tra Pechino, Taipei e i rispettivi alleati. La posizione di Pechino. A ribadire la linea ufficiale è stato Lin Jian, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, che ha dichiarato: "Qualsiasi tentativo di ostacolare l'unificazione di Taiwan con la Cina continentale è destinato a fallire".

Taiwan, nuove manovre militari cinesi: sale la tensione nello Stretto - La tensione nello Stretto di Taiwan torna a salire dopo l’annuncio di nuove esercitazioni militari cinesi con munizioni reali attorno all’isola ... interris.it

Cina avvia manovre militari intorno a Taiwan - Cina avvia manovre "Justice Mission 2025" intorno a Taiwan. ilmetropolitano.it

Taiwan al centro delle tensioni in Asia fra la Cina, che pretende di annettersi l’isola e il Giappone, pronto a reagire se Pechino insiste con le esercitazioni militari nello Stretto - facebook.com facebook

