Si è concluso domenica 28 gennaio 2025 il Torneo Natalizio USAcli di tennis, organizzato presso la tendostruttura comunale Peppino Impastato di San Marco dei Cavoti. La competizione, riservata agli atleti delle ASD affiliate al Comitato USAcli di Benevento, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e sportivi, confermando l’interesse e la vitalità del tennis nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso domenica 28 gennaio 2025, presso la tendostruttura comunale Peppino Impastato di San Marco dei Cavoti, il Torneo Natalizio USAcli 2025 di tennis manifestazione che ha coinvolto atleti e atlete delle ASD affiliate al Comitato USAcli di Benevento. Nella finale femminile, Martina Costantini ha superato Federica Miraglia con il punteggio di 9-7 al termine di un incontro intenso ed equilibrato. Le due atlete, entrambe tesserate per la ASD Mapa e allenate da Marilena Manuele, hanno dato vita a una sfida di alto livello tecnico. Martina Costantini conferma così il proprio valore dopo il prestigioso secondo posto ai Campionati Nazionali di tennis di Nova Siri (Mt). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tennis, successo per il Torneo Natalizio USAcli 2025

Leggi anche: Tennis, Colle Sannita protagonista: il Tennis Club For All vince la Coppa USAcli Benevento 2025

Leggi anche: ASD Tennis Club For All Colle Sannita vince la Coppa USAcli Benevento Tennis 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tennis sotto l'albero: a Pietralacroce sport e solidarietà per l'autonomia; “Uniti in un solo gol”: a Canicattì torneo natalizio tra sport, inclusione e integrazione; Sport, sorrisi e condivisione: la festa di Natale della PGS Roccavione; Conca d’Oro Christmas Futsal Cup: torneo natalizio di calcio a 5 a Termini Imerese.

Tennis, successo per il Torneo Natalizio USAcli 2025 Sport - Si è concluso domenica 28 gennaio 2025, presso la tendostruttura comunale “Peppino Impastato” di San Marco dei Cavoli, il Torneo Natalizio USAcli 2025 di tennis manifestazione che ha coinvolto ... realtasannita.it

Bosio gioca il torneo Itf a Natale: «Noi tennisti siamo nomadi. Con i premi pago l’alloggio» - Il miglior tennista bresciano nel ranking mondiale, tornato nei primi mille in singolare (il suo best ranking è 846) ... brescia.corriere.it