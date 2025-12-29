Alberto Saja si conferma campione italiano di tennis in carrozzina nella categoria Quad, vincendo il suo quarto scudetto ai Campionati Italiani Assoluti. La competizione, dedicata agli atleti con lesioni agli arti superiori, vede ancora una volta Saja distinguersi per le sue prestazioni. Un risultato che rafforza la sua posizione tra i migliori nel panorama nazionale, dimostrando dedizione e costanza nel tempo.

Nei Campionati Italiani Assoluti di tennis in carrozzina, categoria Quad (atleti con lesioni anche agli arti superiori), vince sempre Alberto Saja. Dopo il primo successo in carriera, nel 2021 a Garbagnate, e i successivi a Torino (2022) e Palermo (2023), il tennista bresciano di Active Sport ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Tennis, Alberto Saja centra il quarto scudetto

Leggi anche: Tennis, Sinner centra la semifinale a Torino. Stasera tocca a Musetti

Leggi anche: Tennis gialloblù: l'At Verona conquista il secondo scudetto consecutivo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tennis, Alberto Saja centra il quarto scudetto - Nei Campionati Italiani Assoluti di tennis in carrozzina, categoria Quad (atleti con lesioni anche agli arti superiori), vince sempre Alberto Saja. bresciatoday.it