Tempi di volo gonfiati per negare rimborsi ai viaggiatori cos’è il padding

Il padding è una pratica utilizzata da alcune compagnie aeree per gonfiare artificialmente i tempi di volo sui documenti di viaggio. Questa strategia permette di ridurre le possibilità di ottenere rimborsi o risarcimenti in caso di ritardi, creando un disallineamento tra il tempo reale e quello dichiarato. La recente denuncia del Codacons punta a mettere in luce queste pratiche scorrette, volte a tutelare maggiormente gli interessi delle compagnie a discapito dei passeggeri.

Codacons ha pronta una nuova denuncia, questa volta con obiettivo le compagnie aeree. Queste sarebbero state accusate dall’associazione di mettere in atto pratiche scorrette, come quella di allungare i tempi del volo sul titolo di viaggio per non dover pagare i risarcimenti ai viaggiatori in caso di ritardo. Non è una pratica poco in uso, anzi. Secondo il Codacons è utilizzata da moltissime compagnie aeree per evitare rimborsi su numerosi voli. Sono state molte le segnalazioni arrivate all’organizzazione dei consumatori a far nascere la necessità di un’azione e da qui Codacons ha deciso di presentare un esposto alle autorità competenti, ovvero l’Antitrust ed Enac. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

