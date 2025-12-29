Tempesta d’amore trama di mercoledì 31 dicembre 2025

Katja (Isabell Stern) tira finalmente il fiato: Christoph (Dieter Bach) accetta il compromesso che lei gli ha messo davanti dopo giorni di pressione. La svolta arriva quando Alexandra (Daniela Kiefer) gli fa notare che sta diventando una persona migliore e Christoph, per una volta, non risponde con puro cinismo. Il gesto però non è gratuito. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

