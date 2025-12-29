Tempesta d’amore anticipazioni | la trappola di Christoph e il piano di Katja
Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Christoph mette in atto una strategia contro Markus, presentandola come un’operazione innocua. Tuttavia, dietro questa mossa si nasconde una trappola che potrebbe creare problemi seri. Intanto, Katja pianifica un suo proprio progetto, aggiungendo tensione alla trama. Gli episodi svelano dettagli e sviluppi che coinvolgono i personaggi principali, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.
Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Christoph tenta di colpire Markus con una trappola "pulita" solo in apparenza: un ordine di fornitura per vino economico che, una volta firmato, può trasformarsi in un problema serio. Katja, schiacciata dal ricatto e dal senso di colpa, prova a cambiare rotta. Dopo una cena di famiglia che la
Tempesta d’amore anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026.
