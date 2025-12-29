telecomunicazioni sottomarine nasce un polo industriale tra prysmian e fincantieri

Nasce un nuovo polo industriale tra Prysmian e Fincantieri, focalizzato sulle infrastrutture di telecomunicazioni sottomarine. Questa collaborazione mira a rafforzare la capacità di sviluppare e realizzare cavi e sistemi per le reti di comunicazione sott’acqua, elementi fondamentali per la connettività globale. L’iniziativa riflette l’importanza crescente delle infrastrutture sottomarine nel panorama industriale e strategico internazionale.

Le infrastrutture di telecomunicazione sottomarine stanno assumendo un peso crescente nelle strategie industriali e di sicurezza legate alla connettività globale. In questo quadro si inserisce l’intesa definita da Prysmian e Fincantieri, che hanno avviato una joint venture finalizzata all’acquisizione di Xtera, società specializzata nei sistemi per le reti sottomarine. L’assetto dell’operazione. L’acquisizione sarà realizzata tramite una joint venture controllata all’80% da Prysmian e al 20% da Fincantieri. L’enterprise value è pari a circa 55,2 milioni di euro e il completamento è previsto nel primo trimestre del 2026, subordinatamente alle approvazioni regolamentari. 🔗 Leggi su Formiche.net

