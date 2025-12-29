Il Teatro Romano aprirà al pubblico in via straordinaria il 1° gennaio, offrendo l’opportunità di scoprire un patrimonio storico di grande valore. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso alla cultura e a promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico, contribuendo a rafforzare il senso di identità e di appartenenza della comunità. Un’occasione per apprezzare un patrimonio che testimonia la storia e le radici della nostra nazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il patrimonio culturale rappresenta un elemento fondamentale dell'identità nazionale e la sua accessibilità costituisce uno strumento essenziale per promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alla vita culturale del Paese. In questa prospettiva, l'apertura straordinaria dei luoghi della cultura assume un valore simbolico e concreto, rafforzando il legame tra comunità e storia. In occasione del 1° gennaio 2026, il Teatro Romano di Benevento sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di iniziare il nuovo anno all'insegna della cultura e della bellezza.

© Anteprima24.it - Teatro Romano, apertura straordinaria il 1° gennaio

