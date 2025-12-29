Teatro Pirandello la sala attigua al foyer sarà intitolata a Nino Bellomo

Il teatro Pirandello annuncia l’intitolazione della sala attigua al foyer a Nino Bellomo. La decisione, approvata all’unanimità dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Miccichè, riflette il riconoscimento della figura di Bellomo. La scelta è stata condivisa con il parere favorevole dei settori competenti, consolidando l’importanza di questa dedica nell’ambito culturale locale.

Un viaggio tra strada e memoria, cala il sipario sul ciclo di visite dedicate al Pirandello - Ultimo appuntamento con partenza da Porta di Ponte e arrivo in sala: tra rievocazioni storiche, ironia e partecipazione collettiva, si chiude un progetto che ha riportato il Pirandello in dialogo dire ... agrigentonotizie.it

Il teatro esce in strada, Pirandello e la Regina conquistano la città Si è concluso il ciclo di visite teatralizzate del Teatro Pirandello di Agrigento, appuntamenti ideati e diretti da Marco Savatteri... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.