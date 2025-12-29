Teatro Pirandello la sala attigua al foyer sarà intitolata a Nino Bellomo
Il teatro Pirandello annuncia l’intitolazione della sala attigua al foyer a Nino Bellomo. La decisione, approvata all’unanimità dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Miccichè, riflette il riconoscimento della figura di Bellomo. La scelta è stata condivisa con il parere favorevole dei settori competenti, consolidando l’importanza di questa dedica nell’ambito culturale locale.
La sala attigua al foyer del teatro Pirandello porterà il nome di Nino Bellomo. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, ha approvato all’unanimità la proposta di intitolazione accompagnata dal parere favorevole dei settori competenti.La decisione rende omaggio a una figura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Una sala della chiesa dello Spirito Santo sarà intitolata a Bianca D’Aponte
Leggi anche: La sala riunioni del consiglio regionale sarà intitolata alla studentessa istriana vittima delle foibe Norma Cossetto
Il teatro esce in strada, Pirandello e la Regina conquistano la città - Si è concluso il ciclo di visite teatralizzate del Teatro Pirandello di Agrigento, appuntamenti ideati e diretti da Marco Savatteri ... grandangoloagrigento.it
Un viaggio tra strada e memoria, cala il sipario sul ciclo di visite dedicate al Pirandello - Ultimo appuntamento con partenza da Porta di Ponte e arrivo in sala: tra rievocazioni storiche, ironia e partecipazione collettiva, si chiude un progetto che ha riportato il Pirandello in dialogo dire ... agrigentonotizie.it
Il teatro esce in strada, Pirandello e la Regina conquistano la città Si è concluso il ciclo di visite teatralizzate del Teatro Pirandello di Agrigento, appuntamenti ideati e diretti da Marco Savatteri... - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.