Teatro Pirandello il 2025 si chiude con il Gran Galà | orchestra coro e grandi voci

Il Teatro Pirandello di Agrigento chiuderà il 2025 con il Gran Galà, un evento dedicato alla musica sinfonica e corale. Martedì 30 dicembre alle 20, l’appuntamento vedrà la partecipazione di orchestra, coro e artisti di rilievo, offrendo un momento di cultura e convivialità per salutare l’anno che si conclude. Un’occasione per vivere un’esperienza musicale di qualità in un contesto elegante e raffinato.

La musica sinfonica e corale accompagnerà Agrigento verso la conclusione dell'anno. Martedì 30 dicembre alle 20 il teatro Pirandello ospiterà il Gran Galà di fine anno, appuntamento che unisce eleganza, grandi voci e atmosfera da concerto di festa.Sul palco si esibiranno l'orchestra filarmonica.

