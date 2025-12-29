Teatro musica e fotografia strumenti di incontro e di comunità

Il teatro, la musica e la fotografia sono strumenti che favoriscono l’incontro e la crescita della comunità. A Arezzo, il 29 dicembre 2025, si conclude il ciclo di laboratori presso la Scuola Primaria “A”, offrendo ai partecipanti occasioni di condivisione e confronto attraverso pratiche artistiche. Questi percorsi rappresentano un’opportunità di valorizzazione sociale e culturale, contribuendo a rafforzare i legami tra giovani, insegnanti e famiglie.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Con la restituzione dei laboratori di teatro e fotografia presso la Scuola Primaria “A. Curina” di Arezzo si è chiuso il progetto Saràbanda a cura dell’ Orchestra Multietnica di Arezzo. Si è concluso negli ultimi giorni di scuola prima delle feste il laboratorio teatrale rivolto alle classi quarte (C e D) della Scuola Primaria “A. Curina” dell’Istituto Comprensivo “Francesco Severi” di Arezzo, ultimo tassello dell’ampio progetto dedicato ai temi dell’integrazione, dell’identità e della scoperta di sé attraverso il linguaggio delle arti dal titolo “Saràbanda”, a cura dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e realizzato con il contributo del Comune di Arezzo, Assessorato alle Politiche per l’integrazione e del Cesvot, in collaborazione con Officine della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro, musica e fotografia strumenti di incontro e di comunità Leggi anche: Fotografia, musica, teatro e natura: nuovi progetti formativi per gli alunni delle scuole lancianesi Leggi anche: Natale in musica, tempo di saggi per la ‘Rossini’. Da oggi a mercoledì al teatro Walter Chiari si esibiscono gli allievi di canto e strumenti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Teatro, musica e fotografia strumenti di incontro e di comunità - Curina” di Arezzo si è chiuso il progetto Saràbanda a cura dell’Orchestra Multietnica di Arezzo ... msn.com

Sabato, domenica e lunedì. Teatro, musica, fotografia - Sabato, il Teatro Menotti di Milano ricorderà il giornalista e scrittore Tiziano Terzani, scomparso 20 anni fa. primaonline.it

Paradice Music, teatro e strumenti di ghiaccio sul Presena - Sul Presena va in scena la prima edizione di Paradice Music: a 2600 metri di quota, tra Val di Sole (Trentino) e Valle Camonica (Lombardia), 20 spettacoli dal vivo arricchiranno di note la stagione ... adnkronos.com

Bordighera, teatro e musica con il Circolo Reading & Drama di Ventimiglia (Foto) Verranno proposti testi di Benni, Cechov e Valeri con canzoni dal vivo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.