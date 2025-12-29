Tare prova il colpaccio a zero | lo vuole soffiare a Spalletti

Il mercato di gennaio si avvicina e le strategie dei club sono già in fase di definizione. Il Milan, attraverso il proprio ds, valuta con attenzione un giocatore in scadenza con la Roma, che interessa anche alla Juventus. La possibilità di acquisire un talento a parametro zero rappresenta un’opportunità significativa per rafforzare la rosa in vista delle prossime stagioni.

Il ds del Milan ha messo nel mirino un profilo molto interessante in scadenza con la Roma che piace anche alla Juventus Se da una parte si avvicina il mercato di gennaio, dall’altra cominciano i lavori anche per la sessione estiva. È sempre tutto intrecciato, perchè questo è il periodo anche in cui si decidono le strategie soprattutto per i colpi a parametro zero e gli eventuali rinnovi di contratto. In Serie A e nel resto d’Europa ci sono molte situazioni interessanti. Igli Tare (Ansafoto) – calciomercato.it Alla Roma, ad esempio, Pellegrini e Dybala sono i calciatori più in vista senza dubbio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

