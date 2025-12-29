Dopo un Natale segnato dalla pioggia in pianura, le condizioni in montagna sono migliorate grazie a una copiosa nevicata e alle basse temperature. Questa situazione crea le condizioni ideali per praticare sci e altre attività sulla neve, offrendo agli appassionati un’opportunità di godere delle piste in un ambiente naturale e tranquillo. La neve fresca e il clima freddo rappresentano un’occasione per vivere giornate serene e autentiche in montagna.

CIMONE (Modena) In pianura il maltempo ha guastato con la pioggia la Vigilia e il giorno di Natale, ma in montagna il tempo avverso si è tradotto in una nevicata abbondante che, complice le basse temperature attese in questi giorni, assicurerà giornate indimenticabili agli amanti dello sci. Nel Modenese, soprattutto, l’Appennino è tutto imbiancato al di sopra dei 700 metri di quota, con la neve fresca che ha raggiunto i 40 centimetri sul Cimone, i 30 centimetri al lago Santo, Passo Radici, Piane di Mocogno, rivestendo di una coltre bianca anche prati e tetti di Pavullo e Montese. E sul Cimone presenze in crescita fin da subito: "Un grande inizio di stagione – dice Luciano Magnani presidente del Consorzio sciistico – con tanta neve fresca come non si ricordava da anni in questo periodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tanta neve fresca e basse temperature: dopo il bianco Natale scocca l'ora dello sci

