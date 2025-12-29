Take That | il teaser della docuserie mostra dei momenti inediti girati nel backstage del tour della band

Take That, la celebre band britannica, presenta un'anteprima della sua nuova docuserie con alcuni momenti inediti dal backstage del tour. A gennaio, sarà possibile seguire in streaming le tre puntate che offrono una narrazione approfondita sulla storia e l’evoluzione della band. Un’occasione per i fan e gli appassionati di scoprire dettagli esclusivi e il percorso di questa iconica formazione musicale.

A gennaio arriveranno in streaming le tre puntate che proporranno il racconto definitivo della storia della boy band britannica. Netflix ha condiviso il primo trailer del progetto documentario dedicato ai Take That, la boy band britannica che ha scritto importanti pagine nella storia della musica negli anni '90. Il video, della durata di soli 45 secondi, anticipa il debutto che avverrà in streaming il 27 gennaio, quando saranno disponibili sulla piattaforma i tre episodi. Un progetto dedicato alla storia della boy band Nel teaser della docuserie, intitolata semplicemente Take That, si può sentire Mark Owen mentre dichiara: "Fin dall'inizio, c'era qualcosa dentro di noi che voleva dimostrare qualcosa".

