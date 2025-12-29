Taiwan nuovi giochi di guerra dalla Cina | Simuliamo il blocco dei porti

La recente escalation tra Cina e Taiwan vede Pechino avviare esercitazioni militari che simulano il blocco dei porti dell’isola. Queste manovre aumentano la tensione nello Stretto di Taiwan, un’area di importanza strategica e politica. La situazione evidenzia le sfide della regione, tra il desiderio di autonomia di Taiwan e le pretese di unificazione di Pechino, in un contesto di crescente instabilità internazionale.

(Adnkronos) – Sale ancora la tensione, sempre costante, nello Stretto di Taiwan. La Cina ha annunciato l'avvio di manovre militari che simulano anche il blocco di porti dell'isola, di fatto indipendente, che rivendica la sua democrazia, ma per la quale Pechino insiste sulla "riunificazione" senza escludere l'uso della forza. L'esercito cinese "impiega" per le esercitazioni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: I costi della guerra dei dazi Usa-Cina che si sposta nei porti Leggi anche: Taiwan, a Pechino prove dialogo con Tokyo: ma Cina protesta e scatena ‘guerra dei film’ Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I soldati russi rimasti invalidi in guerra ora si allenano per le Paralimpiadi, corsa contro il tempo per qualificarsi. Taiwan, nuovi giochi di guerra dalla Cina: "Simuliamo il blocco dei porti" - Sale la tensione con Pechino che insiste sulla "riunificazione" senza escludere l'uso della forza ... adnkronos.com

Tre giorni intensi presso Chain Headway - International, il nostro nuovo distributore per Taiwan. Training sul Presetter, confronto strategico e tanta energia positiva. Una collaborazione che apre nuove opportunità in un mercato chiave. Insieme, verso nuovi t - facebook.com facebook

Le forze armate cinesi hanno cominciato una nuova esercitazione militare attorno a Taiwan, che simula un possibile attacco all'isola: tra le altre cose, l’esercitazione potrebbe essere una risposta ad alcune azioni recenti di Giappone e Stati Uniti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.