taiwan al via le esercitazioni militari cinesi

Le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan sono state annunciate dall’esercito cinese, che ha mobilitato unità di terra, mare e aria. L’obiettivo è verificare la prontezza delle forze e inviare un messaggio di avvertimento in risposta a possibili dichiarazioni di indipendenza dell’isola. Queste attività rappresentano un momento importante nelle relazioni tra Pechino e Taipei, suscitando attenzione a livello internazionale.

L'esercito cinese ha annunciato oggi la mobilitazione di unità dell'esercito, della marina, dell'aviazione e dei missili attorno a Taiwan per esercitazioni militari con l'obiettivo di testare quella che ha definito la prontezza al combattimento e per inviare un "serio avvertimento" contro qualsiasi tentativo di indipendenza di Taiwan. Il governo di Taiwan ha condannato le esercitazioni, accusando la Cina di "intimidazione militare". La Cina ha intensificato significativamente le esercitazioni di accerchiamento di Taiwan dal 2022, in seguito alla visita a Taipei dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi, che ha rappresentato una significativa dimostrazione di sostegno a Taiwan e ha fatto infuriare la leadership di Pechino.

