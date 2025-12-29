Taglia la legna e precipita per 15 metri.

Durante le attività di taglio della legna, un uomo è stato coinvolto in un incidente, scivolando in modo accidentale in un canalone profondo circa 15 metri. L'evento si è verificato in una zona rurale, evidenziando l'importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie durante lavori all'aperto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assicurare assistenza e sicurezza.

Stava tagliando la legna quando improvvisamente è piombato in uno stretto canalone profondo una quindicina di metri. E’ accaduto ieri mattina in contrada Montecantino di Massignano. I soccorritori hanno dovuto lavorare per circa due ore prima di poter mettere in sicurezza il giovane, F. C. di 37 anni, di Venarotta, che stava operando con una motosega alla presenza della sua ragazza e del fratello che hanno chiesto i soccorsi. La zona dove la vittima dell’incidente stava lavorando è piuttosto fitta di vegetazione e nessuno si era accorto che in quel tratto, nascosta dal fogliame e dall’erba, si era aperta una fenditura nel terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

