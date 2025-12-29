Ecco il programma completo della Coppa Italia 2025/2026, con date, turni, partite e risultati. Dalla fase preliminare alla finale, il tabellone si sviluppa attraverso diverse fasi, seguendo il calendario ufficiale. La competizione, definita nel sorteggio del 24 giugno 2025, si svolge nel rispetto di un ordine preciso, offrendo agli appassionati un quadro chiaro delle sfide in programma.

Dai turni preliminari alla finale, il programma completo della competizione: tabellone Coppa Italia 20252026 La Coppa Italia 20252026 ha preso forma con il sorteggio della manifestazione giovedì 24 giugno 2025. Denominata per ragioni di sponsorizzazione Coppa Italia Frecciarossa, sarà la 79ª edizione del torneo. Tabellone Coppa Italia 20252026: le partite inizieranno sabato 9 agosto 2025 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati

Leggi anche: Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati

Leggi anche: Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supercoppa, come sarà distribuito il montepremi; Quando la Coppa Italia di volley femminile 2026? Orari quarti di finale, tv, streaming, incroci e tabellone; Coppa Italia femminile – Risultati ottavi di finale e tabellone aggiornato; Coppa Italia Under 19, sei squadre superano il primo turno. Il tabellone.

Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale - Da martedì 2 dicembre fino al prossimo 27 gennaio sono di scena gli ottavi di finale in cui esordiscono tutte le big per la Coppa Italia 2025- fanpage.it