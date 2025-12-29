Sword and Fairy 4 | Remake riceve il primo trailer | è il clone cinese di Clair Obscur | Expedition 33?

CubeGame e UP Software hanno annunciato il primo trailer di Sword and Fairy 4: Remake, un rifacimento in Unreal Engine 5 di un classico GDR del 2007. La serie, molto apprezzata in Cina, è spesso paragonata a Final Fantasy, e questa versione mira a rivisitare il titolo originale con tecnologie moderne, offrendo ai giocatori un’esperienza rivisitata e fedele al passato.

CubeGame e UP Software hanno pubblicato il primo trailer ufficiale di Sword and Fairy 4: Remake, rifacimento completo in Unreal Engine 5 di un classico GDR del 2007 appartenente a una delle serie più celebri del panorama videoludico cinese, spesso considerata l’equivalente locale di Final Fantasy. Il filmato segna il vero debutto pubblico del progetto e ha immediatamente acceso il dibattito tra gli appassionati, soprattutto per i paragoni con Clair Obscur: Expedition 33. Il gioco è un RPG a turni per giocatore singolo che racconta il viaggio di Tianhe Yun e del suo gruppo alla ricerca degli immortali, sullo sfondo di una verità antica rimasta a lungo sigillata. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sword and Fairy 4: Remake riceve il primo trailer: è “il clone cinese” di Clair Obscur: Expedition 33? Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33 trionfa ai The Game Awards 2025 e riceve un grande aggiornamento gratuito Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33, il sistema di combattimento è stato progettato per non frustrare i giocatori Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un trailer ufficiale per Sword and Fairy 4: Remake; Sword and Fairy 4 Remake: svelato il primo trailer ufficiale; Sword and Fairy 4: Remake si mostra nel primo trailer e c'è già chi lo paragona a Clair Obscur: Expedition 33; Svelato il trailer di Sword and Fairy 4, ma non si sa ancora quando uscirà su pc. Sword and Fairy 4 Remake: Nuovo Gameplay per il gioco di ruolo cinese - Sword and Fairy 4: Remake è tornato a mostrarsi ufficialmente con il primo trailer pubblicato dal publisher CubeGame e dallo sviluppatore UP Software, confermando un ambizioso rifacimento ... techgaming.it Sword and Fairy 4: Remake si mostra nel primo trailer e c'è già chi lo paragona a Clair Obscur: Expedition 33 - CubeGame e gli sviluppatori di UP Software hanno presentato oggi il primo trailer ufficiale di Sword and Fairy 4: Remake, il rifacimento in Unreal Engine 5 del capitolo del 2007 della longeva serie GD ... msn.com

RPG fans melt down over game that's being compared to Clair Obscur: Expedition 33 - Legend of Sword and Fairy 4 is a remake of the 2007 Chinese RPG, and fans think the new version takes cues from Expedition 33 ... polygon.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.