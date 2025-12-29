Sviluppo Toscana ecco la graduatoria | quasi un milione di euro per rivitalizzare i centri minori

La Toscana investe quasi un milione di euro per sostenere i centri minori delle sue zone rurali, dalla Garfagnana all’Amiata. L’obiettivo è rivitalizzare i borghi attraverso il rilancio del commercio di vicinato, incentivando lo sviluppo e preservando il patrimonio locale. Questa iniziativa mira a rafforzare le comunità e migliorare la qualità della vita nelle aree meno popolate, contribuendo alla crescita sostenibile della regione.

Dalla Garfagnana all’Amiata, la Toscana prova a riaccendere le luci nei suoi borghi. La Regione ha deciso di investire sul cuore pulsante dei piccoli centri: il commercio di vicinato. Attraverso Sviluppo Toscana, sono stati assegnati oltre 900mila euro per finanziare progetti di rigenerazione urbana. La graduatoria è stata appena pubblicata e parla chiaro. Sono 27 i progetti ammessi che riceveranno i fondi. Si va da San Romano in Garfagnana, in provincia di Lucca, fino ad Abbadia San Salvatore, nel senese. L’obiettivo è chirurgico: intervenire nelle aree più fragili. Quelle zone dove la desertificazione commerciale e lo spopolamento rischiano di spegnere per sempre la vita sociale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

