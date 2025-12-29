Gli Australian Open 2026 si avvicinano, suscitando l’interesse degli appassionati di tennis. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a scendere in campo, mentre Novak Djokovic sembra voler seguire l’esempio del campione azzurro. In questo articolo, analizzeremo gli outfit dei protagonisti e le novità previste per questa importante manifestazione sportiva.

Con la fine del 2025 e l’arrivo del 2026 cresce anche l’attesa degli appassionati di tennis per rivedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026, primo grande appuntamento della stagione. E c’è curiosità anche per scoprire gli outfit dei due campioni del tennis. Anche l’abbigliamento infatti è stato un tema discusso negli ultimi mesi, tra chi si è diviso sul passaggio alla canottiera da parte di Alcaraz, ma anche tra chi dibatteva sui colori utilizzati da Sinner nell’ultimo anno. Partiamo da una certezza: sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz saranno ovviamente brandizzati Nike. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svelati gli outfit di Sinner e Alcaraz agli Australian Open 2026. E Djokovic è pronto a “copiare” il campione azzurro – Foto

Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Obiettivo del 2026? Vincere gli Australian Open”

Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Obiettivo del 2026? Vincere gli Australian Open”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Svelati gli outfit di Sinner e Alcaraz agli Australian Open 2026. E Djokovic è pronto a “copiare” il campione azzurro – Foto - Carlos Alcaraz, che ha chiuso il 2025 da numero uno al mondo, dovrebbe invece scegliere una canottiera multicolor, verde acceso, nera e bianca, con pantaloncini dello stesso colore. ilfattoquotidiano.it