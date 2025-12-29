Suv padroni del mercato europeo mentre hatchback e berline perdono terreno

Negli ultimi cinque anni, il mercato automobilistico europeo ha subito un importante cambiamento: i SUV hanno consolidato la loro posizione, diventando i veicoli preferiti dai consumatori, mentre le hatchback e le berline registrano un calo di vendite. Questa tendenza riflette un mutamento nelle preferenze di acquisto e nelle esigenze di mobilità, influenzando le strategie delle case automobilistiche e la configurazione del mercato nel suo complesso.

Negli ultimi cinque anni il mercato auto europeo ha cambiato faccia. E no, non è solo una sensazione: i numeri parlano chiaro. Dal 2020 a oggi i suv sono passati dall’essere guardati con sospetto (troppo grandi e assetati di carburante) a dominare senza rivali le classifiche di vendita. Oggi rappresentano il 59% delle nuove immatricolazioni in Europa, contro il 41% di appena cinque anni fa. Il segreto di questo successo sta nella trasformazione del concetto stesso di suv. Costruttori come Volkswagen, Renault, Ford e Toyota hanno rivisto dimensioni e proporzioni, puntando su modelli più compatti, leggermente rialzati e dal look solido, ma perfettamente compatibili con la quotidianità urbana europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suv padroni del mercato europeo, mentre hatchback e berline perdono terreno Leggi anche: Vertice tra Ue e Unione africana, gli europei in Africa perdono terreno Leggi anche: Promozione Pietrasanta e Forte perdono terreno. E ora la Lampo Meridien scappa via in vetta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Jeep, nel 2025 oltre un milione di vendite. Italia primo mercato europeo - Jeep chiude il 2025 superando il milione di unità vendute a livello globale e confermandosi uno dei marchi a vocazione internazionale del gruppo Stellantis, con una presenza produttiva e industriale a ... ansa.it

SUV e crossover continuano a dominare il mercato in Europa - SUV e crossover sono sempre più popolari in Europa dove si stanno imponendo in molti mercati come il tipo di vettura preferita dai clienti. motorionline.com

Jeep, il 2025 si chiude con un milione di unità vendute a livello globale. Italia primo mercato europeo - Jeep chiude il 2025 superando il milione di unità vendute a livello globale e confermandosi uno dei marchi a vocazione internazionale del gruppo Stellantis, con una presenza ... msn.com

Serie B senza padroni: stadi pieni, mercato decisivo e un 2026 da batticuore x.com

Serie B senza padroni: stadi pieni, mercato decisivo e un 2026 da batticuore - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.