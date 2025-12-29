Supermercati aperti il 31 dicembre 2025 dove fare la spesa e gli orari

Il 31 dicembre 2025, molti supermercati rimarranno aperti per permettere ai clienti di completare gli acquisti di fine anno. Tuttavia, gli orari e la disponibilità variano in base alla catena e alla regione. In questa guida, troverai informazioni aggiornate sui supermercati aperti e sui relativi orari, per pianificare al meglio la tua spesa prima della fine dell’anno.

Come accade ogni anno, non esiste una regola unica valida per i supermercati aperti il 31 dicembre 2025. Aperture e orari dipendono dalle singole catene e, spesso, dalle decisioni dei punti vendita locali. Per questo motivo è sempre consigliabile verificare in anticipo gli orari del supermercato di riferimento. Aldi, Esselunga e Lidl. Per Aldi, Esselunga e Lidl il 31 dicembre 2025 è generalmente una giornata di apertura, ma con orari ridotti rispetto allo standard feriale. I supermercati di queste catene restano operativi soprattutto nella fascia mattutina e nel primo pomeriggio, per poi chiudere in anticipo rispetto al solito. Come negli anni precedenti, il 1° gennaio 2026 è invece previsto lo stop totale delle attività.

