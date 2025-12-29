SuperEnalotto oggi 29 dicembre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Il 29 dicembre 2025, si svolge un’estrazione straordinaria del SuperEnalotto, che comprende anche i numeri di Lotto e 10eLotto. A causa delle variazioni nel calendario natalizio, l’estrazione originariamente prevista per il 27 dicembre è stata posticipata a questa sera. Questo aggiornamento è importante per chi segue le estrazioni e desidera conoscere i numeri vincenti di oggi.

Milano, 29 dicembre 2025 – Questa sera estrazione “straordinaria” dei numeri del SuperEnalotto. Il calendario natalizio ha infatti posticipato a lunedì 29 dicembre l’estrazione numero 207 di sabato 27 dicembre, nell’ambito di una serie di slittamenti e anticipi. Dunque, si rinnova l’appuntamento con le dea bendata che mette in palio un montepremi di 97,6 milioni di euro per chi centra le sestina vincente. L’ultima volta è stata il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

