Il 29 dicembre 2025, le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto hanno attirato l’attenzione di molti, con un jackpot di livello mai visto in Italia. Questa sera, milioni di giocatori hanno seguito con interesse i numeri vincenti, sperando di ottenere una grande vincita. Di seguito, i risultati aggiornati delle estrazioni di questa giornata.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 29 dicembre 2025 hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di giocatori. Su The Social Post sono stati pubblicati in tempo reale tutti i numeri vincenti, le quote ufficiali e gli aggiornamenti minuto per minuto dell’ultimo concorso. Grande attenzione soprattutto al Superenalotto, che dopo l’ultimo 6 da 35,4 milioni di euro centrato a Desenzano (Brescia) il 22 maggio 2025, metteva in palio un jackpot da 97,6 milioni di euro, confermandosi uno dei montepremi più alti dell’anno. Come di consueto, l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato gli estratti ufficiali di tutte le dieci ruote del Lotto, più la Nazionale, nell’estrazione serale seguita in diretta a partire dalle ore 20. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, jackpot mai visto in Italia! Una cifra pazzesca

