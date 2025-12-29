Supercoppa italiana Simonelli apre al cambio | Liberi di scecgliere luogo e formato ma non solo Si potrebbe giocare a inizio stagione Sbavature diplomatiche? No

Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha commentato a Radio Anch’io Sport la possibilità di modificare il formato della Supercoppa italiana, includendo la possibilità di scegliere luogo e modalità, come anche di disputarla all’inizio della stagione. Simonelli ha sottolineato che si tratta di libertà di scelta, senza intendimenti diplomatici o intenti sensazionalistici, aprendo a eventuali variazioni nel tradizionale calendario del torneo.

Supercoppa Italia, Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha spiegato a Radio Anch’io Sport l’ipotesi del cambio format del torneo Addio a Riad e possibile ritorno alla finale secca per la Supercoppa italiana. È questa l’ipotesi avanzata da Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Una riflessione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Supercoppa italiana, Simonelli apre al cambio: «Liberi di scecgliere luogo e formato, ma non solo. Si potrebbe giocare a inizio stagione. «Sbavature diplomatiche? No» Leggi anche: Supercoppa italiana Napoli-Bologna, Conte: «Bello essere in finale, ma ci si ricorda solo di chi ha vinto» Leggi anche: Chivu convoca Darmian e Calhanoglu per la Supercoppa, ma potranno giocare solo se… Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Simonelli: Forse l'anno prossimo torneremo alla Supercoppa con la sfida unica; Supercoppa, Simonelli: L'anno prossimo non si giocherà a Riad e forse si tornerà al vecchio format; Supercoppa Italiana, solo argento per il Bologna; Supercoppa italiana: Politano: Io meno titolare? No problem. Dopo Bologna ci siamo chiariti su… Video. Simonelli: 'Per la Supercoppa torniamo alla finale unica' - Addio Riad, forse si torna alla finale unica per la Supercoppa: è l'idea di Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, che però precisa che a decidere deve essere il Consiglio di Lega. ansa.it

La prossima Supercoppa non si giocherà a Riad, Simonelli: "Saremo liberi di scegliere luogo e formato. Io vorrei tornare alla finale unica" - Nella lunga intervista rilasciata a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1, Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha annunciato anche delle importanti novità sulla ... milannews.it

Simonelli svela: «Supercoppa? Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Milan Como si giocherà a San Siro in questa data» - Como si giocherà a San Siro» L’intervento del presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha rilasc ... calcionews24.com

Supercoppa italiana: per il 2026 niente Arabia e si va verso il ritorno alla finale unica. Possibile disputa del match prima del via della nuova stagione x.com

La Supercoppa Italiana resterà allo store di San Domenico fino al 6 gennaio Lo annuncia il Napoli, vista la grande affluenza, il trofeo resterà esposto più del previsto Questo il comunicato: "A grande richiesta e vista l’eccezionale affluenza, la Supercoppa r - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.