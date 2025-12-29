Supercoppa italiana cambiano format e luogo | le novità

La prossima edizione della Supercoppa italiana introdurrà modifiche sia al formato che alla sede della competizione. Queste novità mirano a offrire un’esperienza diversa per le squadre e i tifosi, mantenendo l’importanza di questa tradizione calcistica. Di seguito, analizziamo i dettagli delle variazioni previste e le implicazioni per l’edizione 2024.

Il futuro della Supercoppa italiana si prepara a una svolta radicale. Dopo tre stagioni caratterizzate dal formato della Final Four, la competizione potrebbe presto tornare alle origini. Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha svelato ai microfoni di Radio Anch'io Sport che il vincolo della doppia semifinale è ormai decaduto, aprendo la strada a un possibile ritorno alla sfida secca. L'addio a Riad e il cambio di programma in Arabia.

