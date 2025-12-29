Suocera e nuora morte una dopo l'altra a Pistoia aperto fascicolo per omicidio stradale

A Pistoia, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito alla morte di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri. Le due donne sono decedute in circostanze ancora da chiarire, suscitando attenzione sulla dinamica dell'incidente. La procura procederà con le indagini per fare luce sui fatti e sulle eventuali responsabilità.

Per la morte di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indagato è il conducente della vettura che ha travolto Podestà a Pistoia.

