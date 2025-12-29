suocera e nuora morte a pistoia si indaga per omicidio stradale nessuna autopsia sui corpi di laura e liliana

A Pistoia, si indaga per omicidio stradale dopo la morte di Laura Mecheri e Liliana, avvenuta il 26 dicembre. Nessuna autopsia è stata ancora effettuata sui corpi delle due donne, la cui morte è legata a un incidente stradale. La vicenda è al centro di un'indagine che cerca di chiarire le cause di quanto accaduto, senza ancora trarre conclusioni definitive.

Pistoia, 29 dicembre 2025 – Un malore fatale quando ha visto il corpo esanime della suocera a terra. E’ morta così Laura Mecheri, 58 anni, la donna di Pistoia che ha perso la vita la sera del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La procura di Pistoia ha dato il nulla osta per la restituzione delle salme alla famiglia, compresa quella di Liliana Podestà, 87 anni, investita fatalmente davanti a casa della nuora. Muore investita una donna 89 anni (Liliana Podesta); la nuora, (Laura Mecheri) vedendo l incidente, perde la vita per un malore: Nella foto il luogo dell incidente Luca CastellaniFotocastellani La doppia tragedia e il fascicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

