Sunia Cgil | Non firmiamo il Piano Catania lo sollecitammo noi ma ora la finalità è turistica

Il Sunia Cgil di Catania e Sicilia hanno annunciato che non parteciperanno all’incontro convocato dal Comune per la firma del Piano Catania, ritenendo che l’obiettivo principale si sia spostato verso fini turistici, diversamente da quanto richiesto e sollecitato in precedenza. La decisione riflette una posizione di attenzione alle reali finalità dell’accordo e al coinvolgimento delle comunità locali.

