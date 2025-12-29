Sunia Cgil | Non firmiamo il Piano Catania lo sollecitammo noi ma ora la finalità è turistica

Il Sunia Cgil di Catania e Sicilia hanno annunciato che non parteciperanno all’incontro convocato dal Comune per la firma del Piano Catania, ritenendo che l’obiettivo principale si sia spostato verso fini turistici, diversamente da quanto richiesto e sollecitato in precedenza. La decisione riflette una posizione di attenzione alle reali finalità dell’accordo e al coinvolgimento delle comunità locali.

Il Sunia di Catania e il Sunia di Sicilia, non parteciperanno all’incontro convocato dal Comune per la firma dell’accordo “Piano città di Catania” con l’Agenzia del Demanio. Le segretarie regionali e provinciali del sindacato degli inquilini, Giusi Milazzo e Agata Palazzolo, dichiarano che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

