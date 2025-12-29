Sull’Ucraina Putin aveva avvertito Bush e l’Occidente che ha tirato dritto | nessuno stupore per quel che avviene ora
Le tensioni tra Ucraina e Russia sono state anticipate da avvertimenti di Putin indirizzati all’Occidente, in particolare a Bush. Tuttavia, le risposte sono state scarse o assenti, portando alla situazione attuale. Ricordare queste premesse aiuta a comprendere le dinamiche geopolitiche in gioco, senza inutili enfasi o sensazionalismi. È importante analizzare i fatti con chiarezza e sobrietà, per comprenderne le implicazioni e le responsabilità di tutte le parti coinvolte.
di Francesco Valendino E’ sempre antipatico dire “ve l’avevamo detto”. Specie se nessuno ha ascoltato. Eppure. Era il 6 aprile 2008, Sochi. Vladimir Putin riceve George W. Bush e gli dice, testualmente: “L’adesione della Nato di un paese come l’Ucraina creerà per voi e per noi un campo di conflitto a lungo termine”. Chiaro? Limpido? Troppo. Motivo per cui i “nostri” strateghi, quelli che ci hanno regalato Iraq, Afghanistan e Libia, hanno pensato bene di fregarsene. Due giorni prima, al vertice Nato di Bucarest, era stato partorito un capolavoro: Ucraina e Georgia “diventeranno membri”. Quando? Mah. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
