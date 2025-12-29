Pietro Sermonti, attore noto per il suo ruolo in Gigolò per caso – La sex guru, ha condiviso alcuni ricordi personali in un’intervista al Corriere della Sera. Tra aneddoti sul set e riflessioni sulle scelte di vita, Sermonti offre uno sguardo sincero sulla sua carriera e sui momenti che lo hanno caratterizzato. La conversazione evidenzia l’importanza di affrontare con semplicità e realismo le proprie passioni e decisioni.

Pietro Sermonti si è raccontato al Corriere della Sera per presentare la seconda stagione di Gigolò per caso – La sex guru, serie su Amazon Prime Video della quale è protagonista. Il gigolò che interpreta lo definisce "goffo, generoso e inattendibile. È l'italiano medio. E io sono come lui in tutto, tranne nella professione e nei capelli". Ma l'attore ricorda anche gli esordi, con Elisa di Rivombrosa: "Ricordo momenti esaltanti. Mi ero rotto la caviglia, avevo il gesso e recitavo dietro a un tavolo per nasconderlo: la sceneggiatura era tutta un salta e corri, fai presto e non ti fermare, mentre io stavo seduto.

© Ilfattoquotidiano.it - “Sul set ho incontrato ‘due cani e una cagna maledetta’. A un certo punto volevo imparare il cinese, mio papà mi disse ‘lascia perdere, così un miliardo e mezzo di cinesi non saprà che sei un co******'”: così Pietro Sermonti

