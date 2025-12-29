Suicidio Mendico avviati procedimenti disciplinari Dirigenti scuola chiede equilibrio no caccia alle streghe Per Rusconi ANP non si minimizzano gli episodi di bullismo

In seguito alla morte del quattordicenne Paolo Mendico, avvenuta il 11 settembre in provincia di Latina, si sono avviati procedimenti disciplinari riguardo a episodi di bullismo. La scuola chiede equilibrio e chiarisce di non voler avviare una caccia alle streghe. Per Rusconi (ANP), è importante non minimizzare la gravità degli episodi di bullismo e affrontarli con attenzione e responsabilità.

La tragica morte del quattordicenne Paolo Mendico, avvenuta l’11 settembre nella sua abitazione in provincia di Latina, ha riacceso il dibattito pubblico sul ruolo della scuola nella prevenzione e gestione di episodi di bullismo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

