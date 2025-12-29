Suicida a 14 anni prima di tornare in classe chiesti tre provvedimenti disciplinari per la scuola

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita prima di tornare in classe, sollevando preoccupazioni sulla gestione scolastica. Secondo i rilievi degli ispettori del Miur, la scuola non avrebbe attivato i protocolli antibullismo previsti, evidenziando una possibile lacuna nell’assistenza agli studenti. Sono stati richiesti tre provvedimenti disciplinari per approfondire le responsabilità e migliorare le misure di tutela all’interno delle istituzioni scolastiche.

