Suicida a 14 anni la scuola sotto accusa | Ha ignorato il protocollo anti-bullismo

L’episodio di suicidio di Paolo Mendico, 14 anni, solleva importanti interrogativi sulla gestione del protocollo anti-bullismo nelle scuole italiane. Secondo le conclusioni degli ispettori del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’istituto coinvolto non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per prevenire la tragedia. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un’attenzione più accurata verso il benessere degli studenti e la prevenzione del disagio scolastico.

Non sono più solo i dubbi di due genitori disperati, ma anche le conclusioni degli ispettori del ministero dell'Istruzione e del Merito: per la morte di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita a settembre, nel giorno in cui sarebbe dovuto tornare in classe dopo le vacanze, la scuola non avrebbe fatto il possibile per evitare la tragedia. E avrebbe mentito per allontanare i sospetti sul suo operato. Paolo frequentava un istituto tecnico di Santi Cosmo e Damiano, in provincia di Latina, dove viveva con la famiglia. Si è suicidato nella sua stanza lo scorso 11 settembre. Fin da subito suo padre e sua madre hanno denunciato che a scuola veniva bullizzato dai compagni, che lo prendevano in giro per i suoi capelli lunghi, chiamandolo femminuccia, Paoletta o Nino D'Angelo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

