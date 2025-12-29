Suicida a 14 anni accuse alla scuola Gli ispettori | Doveva fare di più

L’autopsia di Paolo Mendico, quattordicenne morto il primo giorno di scuola a Santi Cosma e Damiano, ha sollevato critiche sulla gestione scolastica. Gli ispettori hanno affermato che “si poteva e si doveva fare di più” per prevenire il suo gesto. La vicenda riaccende il dibattito su attenzione e supporto alle giovani vittime di disagio, evidenziando la necessità di interventi più efficaci nel sistema scolastico.

Per Paolo Mendico, quattordici anni, morto il primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, "si poteva e si doveva fare di più". È quanto emerge dalla relazione degli ispettori del ministero dell’Istruzione e del merito inviati dal ministro Valditara all’istituto tecnico Pacinotti. A riportarne i passaggi principali è Repubblica, che ha avuto accesso alle 28 pagine dell’ispezione ministeriale. Secondo il quotidiano, nella classe frequentata da Paolo si sarebbe dovuto attivare un protocollo antibullismo. Gli ispettori parlano di un gruppo definito "turbolento", caratterizzato da comportamenti "non conformi al regolamento d’istituto" e da atteggiamenti descritti come "quasi aggressivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

