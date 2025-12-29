Sugli arbitri è scontro tra Lazio e Lega Serie A

La Lazio ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo agli errori arbitrali subiti nelle recenti gare, in particolare dopo il pareggio con l’Udinese. La società ha inviato una lettera alla Lega Serie A per segnalare le presunte criticità e chiedere maggiore attenzione alla qualità delle decisioni arbitrali. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra la squadra e la federazione, evidenziando le tensioni in corso nel calcio italiano.

Da una parte la Lazio, che dopo il pari contro l’Udinese subito all’ultimo secondo ha inviato una lettera alla Lega Serie A in cui ha denunciato i « continui errori arbitrali » che avrebbe subito. Dall’altro il presidente della stessa Lega, Ezio Maria Simonelli, che a Radio Anch’io Sport ha rispedite le critiche al mittente e chiesto «rispetto». È questo lo scontro che tiene banco nell’ultimo lunedì del 2025, con un turno di campionato non ancora completato e in attesa del posticipo tra Roma e Genoa. Tutto è partito dal gol con cui Davis ha fissato sull’1-1 il punteggio tra Udinese e Lazio. L’attaccante ha toccato il pallone con un braccio prima della rete, ma per arbitro e VAR non è stato un tocco punibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

