La Lazio ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo agli errori arbitrali subiti nelle recenti gare, in particolare dopo il pareggio con l’Udinese. La società ha inviato una lettera alla Lega Serie A per segnalare le presunte criticità e chiedere maggiore attenzione alla qualità delle decisioni arbitrali. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra la squadra e la federazione, evidenziando le tensioni in corso nel calcio italiano.

Da una parte la Lazio, che dopo il pari contro l’Udinese subito all’ultimo secondo ha inviato una lettera alla Lega Serie A in cui ha denunciato i « continui errori arbitrali » che avrebbe subito. Dall’altro il presidente della stessa Lega, Ezio Maria Simonelli, che a Radio Anch’io Sport ha rispedite le critiche al mittente e chiesto «rispetto». È questo lo scontro che tiene banco nell’ultimo lunedì del 2025, con un turno di campionato non ancora completato e in attesa del posticipo tra Roma e Genoa. Tutto è partito dal gol con cui Davis ha fissato sull’1-1 il punteggio tra Udinese e Lazio. L’attaccante ha toccato il pallone con un braccio prima della rete, ma per arbitro e VAR non è stato un tocco punibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sugli arbitri è scontro tra Lazio e Lega Serie A

Leggi anche: Il caso. Rabbia Lazio, lettera alla Lega A sugli arbitri

Leggi anche: Longhi, riflessione dura sugli arbitri dopo Milan Lazio e Bologna Cremonese! La disamina del tecnico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Lazio prende le distanze dalle dichiarazioni di Sarri sugli arbitri: “Considerazioni espresse a caldo” - “Penso sia ora di noleggiare gli arbitri all’estero perché la situazione è pesante. gianlucadimarzio.com

Lazio, Sarri torna a parlare: "Dopo il Milan serve azzerare. Nessun alibi sugli arbitri ma do un suggerimento" - Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri torna a parlare dopo il silenzio stampa imposto dalla società al termine della sfida di campionato contro il Milan. corrieredellosport.it

Lazio, Sarri: “Non vedo arbitri all’altezza, dobbiamo noleggiarne qualcuno dall’estero” - Le parole di Maurizio Sarri al termine della sfida della Lazio contro l’Inter di Chivu. gianlucadimarzio.com

LAZIO, ADANI ARBITRO HA TRADITO IL SUO MESTIERE #calcio #adani #seriea #news

#Allegri e lo scontro con #Rimedio: "Parlate sempre di arbitri, iniziate a togliere voi la pressione" #SempreMilan #milan #MilanLazio #SerieA x.com

Reggio Calabria ospita il raduno di metà stagione degli arbitri e osservatori della Serie B Interregionale Girone F Un momento cruciale di confronto, formazione e pianificazione organizzato dalla FIP Sicilia, con la partecipazione delle tre regioni del Sud https:// - facebook.com facebook