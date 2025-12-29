Sudan e Burkina Faso si sfidano nella terza giornata del Gruppo E di Coppa d’Africa 2025. Con l’Algeria già qualificata, questa partita rappresenta un importante momento decisivo per le due nazionali, entrambe con tre punti dopo due incontri. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire la gara.

Gara valida per la terza giornata del Gruppo E di Coppa d’Africa 2025. Con l’Algeria già qualificata, le due squadre si affrontano in un vero e proprio spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale, avendo entrambe tre punti dopo due partite. Sudan-Burkina Faso si giocherà mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 17 presso lo stadio Mohamed V di Casablanca. SUDAN-BURKINA FASO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Sudan si presenta a questo scontro diretto con un certo entusiasmo. Il successo a sorpresa contro la Guinea ha interrotto un lungo periodo senza vittorie nella competizione e li ha rimessi in corsa per la qualificazione agli ottavi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sudan-Burkina Faso, terza giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

