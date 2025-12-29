Successo per il Presepe vivente alla Parrocchia Madonna delle Grazie | FOTO

La sesta edizione del Presepe vivente presso la Parrocchia Madonna delle Grazie di Santa Maria Capua Vetere si è svolta il 26 e 27 dicembre, coinvolgendo la comunità in una rappresentazione tradizionale. L’evento ha richiamato numerosi partecipanti e visitatori, offrendo un’occasione per riscoprire la spiritualità e le radici locali attraverso una manifestazione caratterizzata da semplicità e partecipazione.

Emozioni, tradizione e partecipazione hanno caratterizzato la sesta edizione del Presepe vivente allestito il 26 e 27 dicembre presso la Parrocchia Madonna delle Grazie a Santa Maria Capua Vetere. Oltre ottocento persone hanno visitato la rappresentazione della Natività napoletana, allestita nel.

