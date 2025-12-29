Subito albo per gli imam L’ipotesi? Fratelli al bando

Si discute l’istituzione di un albo per gli imam, con possibili restrizioni e regole più stringenti sui luoghi di culto e i sermoni, inclusa l’introduzione di norme sull’apologia di sharia. L’obiettivo è regolamentare la figura religiosa e garantire un’informazione più chiara e trasparente sui contenuti diffusi nelle moschee e nelle comunità musulmane.

Dall'albo degli imam ai sermoni in italiano, da regole più severe sui luoghi di culto a norme sull'apologia di sharia. L'emersione della cellula italiana di Hamas ha riaperto il cantiere legislativo sull'islamismo. Temi di cui si parla da anni, ma con alcune importanti novità: l'ipotesi di una messa «fuorilegge» dei Fratelli musulmani e un'indagine parlamentare, a cui qualcuno sta pensando, sui rapporti tra islamismo e politica, sul modello di quella francese che ha inchiodato l'estrema sinistra. Nel frattempo, la sinistra italiana ha scatenato la bagarre alla Camera. «È emerso un flusso di denaro importante che dall'Italia è uscito all'estero in modo irregolare» ha detto l'esponente di Fdi Giovanni Donzelli, chiedendo che il ministro Tajani in Aula spieghi se e quanto «per colpa delle opposizioni», «si sono complicate le relazioni internazionali e se queste opposizioni, con la loro sciagurata irresponsabilità, hanno danneggiato il percorso di pace che ha portato avanti il Governo italiano per creare due popoli e due Stati». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

