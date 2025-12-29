Su Rai 1 in onda il servizio sul liceo Falcone | In scena la voglia di futuro degli studenti

Il liceo linguistico Falcone di Bergamo è stato protagonista sabato 27 dicembre su Rai 1, durante la trasmissione “Uno Mattina in famiglia”. Nel servizio, si è mostrata la voglia di futuro degli studenti, attraverso le loro esperienze e aspettative. L’intervento ha evidenziato l’importanza della scuola nel percorso di crescita e formazione dei giovani, offrendo uno sguardo positivo e realistico sulla realtà educativa del liceo.

Bergamo. Il liceo linguistico Falcone di Bergamo è stato protagonista sabato 27 dicembre su Rai 1 con un servizio in onda nella trasmissione "Uno Mattina in famiglia" nello spazio dedicato ai giovani adolescenti "La scuola dopo le lezioni". La troupe ha fatto visita al liceo bergamasco nella sede di via Dunant, effettuando riprese e interviste a diversi studenti, docenti e alla dirigente scolastica Gloria Farisé durante speciali attività scolastiche pomeridiane: il coro d'Istituto, il gioco degli scacchi e l'attività teatrale in lingua inglese. La conduzione delle interviste è stata dello psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, in arte 'Lo Psicologo della Strada', mentre la regia è stata curata da Andrea Rispoli.

