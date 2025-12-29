Su Aspes la Corte dei Conti dice quanto io affermo da anni

La Corte dei Conti conferma quanto sostenuto da anni su Aspes, evidenziando le criticità e i aspetti gestionali dell’azienda. Durante una recente commissione di due ore, Aspes ha presentato un approfondito quadro dei servizi, coinvolgendo numerosi rappresentanti delle società partecipate. Questa analisi si inserisce in un percorso di verifica e trasparenza, volto a chiarire il ruolo e l’efficienza dell’azienda nel territorio.

Due ore di commissione, un'ora e mezza monopolizzata da Aspes, una sfilata inedita di rappresentanti delle società partecipate e una spiegazione fiume dei servizi. "Troppo dettagliata per essere casuale". La consigliera comunale di Pesaro Svolta Giulia Marchionni rilegge quanto accaduto a ridosso della pubblicazione della deliberazione della Corte dei Conti del 3 dicembre scorso che mette sotto la lente del microscopio le partecipate del Comune di Pesaro. Marchionni racconta che prima della discussione del bilancio nel consiglio comunale del 22 dicembre è arrivata la richiesta di convocare la commissione sulle partecipazioni societarie.

Corte dei Conti sulle partecipate del Comune di Pesaro. Perché Aspes ha le farmacie di Riccione? - Pesaro, 28 dicembre 2025 – La Corte dei conti inizia a fare le pulci alle partecipate del Comune di Pesaro. msn.com

