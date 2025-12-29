Stuprata durante l’arresto Flotilla la giornalista rompe il silenzio | racconto shock

Anna Liedtke, giornalista tedesca di 25 anni, con il suo racconto denuncia le pratiche di detenzione in Israele, evidenziando episodi di violenza e abusi di potere. La testimonianza mette in luce problematiche legate al rispetto dei diritti umani e alla tutela delle persone durante le procedure di arresto, sollevando importanti interrogativi sulla condizione dei detenuti e sulle modalità di repressione adottate dallo Stato.

Il drammatico racconto di Anna Liedtke, giornalista tedesca di venticinque anni, apre uno squarcio inquietante sulle procedure di detenzione dello Stato di Israele e sull’uso della violenza di genere come strumento di controllo e repressione. La vicenda trae origine dalla partecipazione della giovane alla Freedom Flotilla Coalition, un’iniziativa internazionale volta a sfidare simbolicamente e materialmente il blocco navale imposto sulla Striscia di Gaza. Liedtke si trovava a bordo della imbarcazione Conscience insieme a un gruppo di medici e altri operatori dell’informazione quando, in acque internazionali, l’unità è stata intercettata e posta sotto sequestro dalle forze militari israeliane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

