Stranger Things Sadie Sink ricorda il suo debutto al cinema | Fingevo di sapere cosa stessi facendo

Sadie Sink, protagonista di Stranger Things, condivide il ricordo del suo debutto al cinema, spiegando come, all’epoca, fingesse di sapere cosa stesse facendo. La giovane attrice, ora al centro della quinta e ultima stagione della serie Netflix, ripercorre quel primo passo nel mondo dello spettacolo, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza iniziale nel settore cinematografico.

La star della serie Netflix dei fratelli Duffer disponibile in streaming con la quinta e ultima stagione, è ricordato il suo esordio sul grande schermo. Dopo aver lavorato a lungo in teatro da bambina, Sadie Sink nel 2016, a 14 anni, debuttò al cinema nel dramma sportivo The Bleeder - La vera storia di Rocky Balboa, al fianco di Naomi Watts. Un'esperienza che la fece sentire completamente spaesata. In una recente intervista al magazine Elle Australia, Sadie Sink ha ricordato quel suo esordio davanti alla macchina da presa e la sensazione che provò in quei giorni, quando si sentiva del tutto disorientata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

