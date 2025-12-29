In Stranger Things 5, il look di Vecna si distingue rispetto alle stagioni precedenti. Questa variazione visiva riflette l’evoluzione del personaggio e le scelte narrative dei creatori. Scopriamo insieme cosa ha portato a questa trasformazione e quali elementi sono stati modificati nel suo aspetto finale, offrendo una comprensione più approfondita di questa novità estetica nella stagione conclusiva.

Dal suo debutto nella serie, il villain dello show Netflix dei fratelli Duffer ha cambiato il suo aspetto per una ragione ben precisa. I fan di Stranger Things avranno notato che nella quinta e ultima stagione della serie, Vecna ha un aspetto decisamente più possente rispetto alla sua versione della stagione 4. Il villain somiglia sempre di più ad un albero nodoso e imponente. Il cambiamento di look rispetto al precedente ciclo di episodi è evidente: Vecna in Stranger Things 4 sembrava un essere sfigurato in carne ed ossa. Qualcosa è naturalmente cambiato e l'ha spiegato bene Barrie Gower, responsabile del reparto effetti e trucco di Stranger Things. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things 5, perché il look di Vecna è così diverso nella stagione finale? Ecco cosa è cambiato

