Stranger Things 5 la recensione del volume 2 | il momento delle risposte… o delle delusioni?

Ecco la tua introduzione: Il volume 2 di Stranger Things 5 si avvicina alla conclusione della stagione, offrendo tre nuovi episodi che approfondiscono le trame principali. I Duffer si concentrano sulle spiegazioni, cercando di chiarire alcuni punti lasciati aperti, ma rischiano di deludere chi spera in un finale più sorprendente. In questa recensione analizziamo gli aspetti salienti e le possibili aspettative per il capitolo finale.

Altri tre episodi per avvicinarci al finale. I Duffer si concentrano allora sulle spiegazioni, rischiando di deludere parte dei fan. I finali, lo abbiamo scritto, sono difficili. C'è però qualcosa di ancora più difficile dal punto di vista narrativo: i momenti di passaggio, i secondi capitoli delle trilogie, i passaggi interlocutori. Il volume 2 di Stranger Things 5 soffre di questa difficoltà: I primi 4 episodi dell'ultima stagione ci avevano convinti molto, perché preparavano il campo e iniziavano il cammino verso lo scontro finale nel modo giusto, mentre il tre episodi successivi pubblicati il 26 dicembre ci hanno lasciato qualche dubbio in più, perché proseguono e sviluppano, tirano le fila e spiegano, ma non possono arrivare a concludere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

