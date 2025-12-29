Stranger Things 5 bufera social su Millie Bobby Brown | troppo botox le sue espressioni sono strane

Recentemente, Millie Bobby Brown è finita al centro di discussioni online riguardo al suo aspetto estetico, con alcuni utenti che hanno commentato sulla sua espressione e presunto uso di botox. Mentre l’attesa per il capitolo conclusivo di Stranger Things 5 cresce, l’attenzione si sposta non più solo sulla trama, ma anche sull’immagine pubblica dell’attrice, alimentando un dibattito sulla percezione e il rispetto verso le celebrità.

Mentre il mondo conta le ore che mancano al 31 dicembre 2025, data del capitolo finale di Stranger Things 5 su Netflix, l’attenzione di una parte del web si è spostata dai misteri del Sottosopra a un bersaglio molto più reale: il volto della sua protagonista, Millie Bobby Brown. Alcune clip della nuova stagione sono diventate virali, ma non per la trama. Una pioggia di commenti su TikTok e X ha preso di mira l’espressività dell’attrice, accusandola di aver abusato di ritocchi estetici e botox, rendendo – a detta dei critici – le sue performance “rigide” o “innaturali”. @terr.film Millie Bobby Brown Acting in Stranger Things Season 5 Sparks Controversy #strangerthings5 #netflix #eleven #milliebobbybrown? son original – Terr Movies & Series News Questa ondata di commenti non si basa su dichiarazioni dell’attrice, che non ha mai confermato alcun intervento, ma su una sorta di scrutinio digitale spietato. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Stranger Things 5, bufera social su Millie Bobby Brown: troppo botox, le sue espressioni sono “strane” Leggi anche: Le controversie che coinvolgono Millie Bobby Brown e David Harbour in Stranger Things Leggi anche: Stranger Things, Millie Bobby Brown smentisce le tensioni con David Harbour Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Stranger Things 5, la recensione dell’incredibile Volume 2 che getta le basi per il finale; Pierpaolo Pretelli post scuse Corona: il gesto di Giulia Salemi, il sostegno di Bruganelli. La recensione di “Stranger Things” 5, Volume 2: la magia non basta più e resta la delusione - Tra rivelazioni attese e occasioni mancate, la serie fatica a ritrovare magia. msn.com

Stranger Things 5: recensione della seconda parte - Stranger Things è arrivato ad un passo dal finale, purtroppo sulla sua strada incontra più intoppi dovuti alla stanchezza che momenti epici ... filmpost.it

Stranger Things – Stagione 5: spoiler e rivelazioni dal Volume 2! - Ecco le rivelazioni della serie, in attesa del gran finale. cinefilos.it

Stranger Things è tornata con le sue 'penultime' puntate, e noi non potevamo esimerci. Non potevamo esimerci dal votarli e giudicarli tutti: è il minimo che gli tocca per quanto ci stanno facendo soffrire. Ecco le Pagelle di tutti i personaggi di Stranger Things 5 V - facebook.com facebook

Stranger Things, cinque motivi per cui la stagione 5 non ha la solita magia ilsole24ore.com/art/stranger-t… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.